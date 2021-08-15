Горняк22: Большинство барнаульцев считает, что в городских заведениях общепита кормят вкусно

Сервис по поиску работы SuperJob опросил 9000 россиян, проживающих в городах с численностью от 500 тысяч человек. Их попросили дать оценку блюдам в заведениях общепита своего города.

Максимальная оценка была 5 баллов, и в среднем жители России поставили своими кафе и ресторанам по 4.

Лидером по самым вкусным блюдам стала Казань с 4,5 баллами, следом идут Тюмень, Махачкала, Ульяновск, Оренбург и Рязань с 4,3. Интересно, что Москва и Санкт-Петербург (по 4,1 баллу) заняли только четвертое место.

А вот дальше идет Барнаул, гастрономическим изыскам которого местные жители поставили твердую четверку. По уровню цен Барнаул занял 13 строчку из 30. 27% барнаульцев сказали, что цены в кафе и ресторанах дорогие, 68% уверены, что они умеренные.

По привлекательности стоимости блюд лидером стали Набережные Челны, где 80% опрошенных назвали цены умеренными, на втором месте— Тюмень, на третьем — Астрахань. Интересно, что Москва оказалась на последнем месте по уровню ресторанных цен. 52% москвичей считают их умеренными, а 42% — высокими.

Алтайская правда