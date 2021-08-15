Горняк22: Джем, сироп и маринады. Летние рецепты от жителей Алтайского края

«Добрый день, любимая газета, я пенсионерка, мне 72 года, проживаю в селе и с компьютером почти незнакома, дети живут в городах. Сейчас идут заготовки овощей-фруктов, и хотелось бы из вашей газеты вычитать хорошие, проверенные рецепты их заготовок. Н.И. Черкасова, с. Усть-Чарышская Пристань».

Выполняя просьбу нашей подписчицы, мы собрали рецепты таких же читательниц «АП».

Домашний джем – лучше

«Не так давно в магазине увидела лимонный джем от известного производителя. Вертела-крутила банку, изучала состав, понимая, что без добавок не обошлось. Но тем не менее купила, чтобы понять вкус. Попробовав, поняла, что приготовить джем можно и в домашних условиях. Была бы цель…

В ход пошли килограмм лимонов, сахар и вода. Единственное мое упущение – дольки лимонов можно было нарезать еще тоньше. Но это не принципиально. Главное – на выходе получить сладкий джем с узнаваемой лимонной кислинкой. Чтобы получить более густую консистенцию заготовки, можно было, конечно, поварить кусочки лимонов в сиропе подольше. Мне было лень, если честно. Поэтому для быстроты процесса добавила немного желфикса (можно было пектин или квиттин). И теперь зимой можно не просто наслаждаться ароматным лимонным джемом, но и получить порцию витаминной бодрости.

Теперь в магазине точно джем покупать не буду. Точно так же можно приготовить и апельсиновое лакомство. Кстати, попробовала добавить апельсины в абрикосовое варенье. Вкус – потрясающий! Намного ароматнее и богаче по вкусу стало привычное варенье.

Ирина Мерц, Баевский район». Фото автора.

Из синьора помидора

«Мой любимый овощ – помидор, жду его созревания в огороде, как праздника. Первый созревший – самый сладкий, самый нежный. Ну а когда уже пойдут валом, как сейчас, – только поворачивайся, делай заготовки. Мариную в банках, делаю салаты-закуски. Помидор присутствует почти во всех. Но с читателями «АП» решила поделиться необычным рецептом: помидоры, маринованные со сливой. Попробовала в прошлом году – очень понравилось.

Сливы и помидоры очень дружат по вкусу, эту заготовку можно подавать к отварному картофелю или мясу. Только сливы возьмите домашние, а если с рынка – то розоватые, не очень сладкие.

Ингредиенты на трехлитровую банку: помидоры – 1,3 кг; сливы – 500 г; соль – 2 ст. л.; сахар – 3 ст. л.; уксус (лучше бальзамический) – 2 ст. л.; вода – 2,5 л; чеснок по вкусу; любые пряности.

Маринуем, как обычно, – укладываем помидоры, сливы и приправы в банку, заливаем сначала кипятком для стерилизации, а потом уже – приготовленным рассолом с добавлением уксуса (в саму банку). Сливы берите без малейших признаков гниения, чтобы не пускать коту под хвост всю работу. Как зальете и укупорите окончательно – поболтайте банку с боку на бок по полу (я всегда так делаю, только очень осторожно, кипяток, любой стук может привести к тому, что банка лопнет), а затем – под шубу.

Анна Винникова, Курьинский район».

Вместо компота – сироп

«Хочу поделиться с вами своим маленьким праздником семейным – в этом году стукнуло ровно 40 лет, как мы с мужем стали дачниками. Хоть мы и родились в селах, но при переезде в город огородом занялись не сразу. До 1981 года жили лодырями, как шутим с супругом между собой. Зато как купили дачу – так появились хлопоты, притом приятные. Потому как разве не приятно кушать выращенное собственными руками?

У нас каждый год много вишни, и делаю я из нее не традиционный компот, а сироп. Возни столько же, а на выходе получается напитка больше, тара экономнее. Берем 3-литровые банки, доверху заполняем их вишней, заливаем крутым кипятком с растворенными 30 граммами лимонной кислоты. Стоит вишневая вода 1–2 суток, затем сливаем ее, добавляем на 1 литр 1 кг сахара, кипятим, разливаем горячим по бутылкам, укупориваем. На полторашку компота тратится 50–70 граммов сиропа. Отлетают кувшинчики с таким напитком на ура. Кстати, по этому же рецепту делаем сироп из ягод черноплодки.

Нина Матвеева, г. Барнаул».

С грибной охоты возвратясь

«Редкий год у наших сватов в Волчихинском районе бывает неурожайным на белый гриб. Поэтому в конце лета едем к ним – и проведать, и на грибную охоту. Возвращаемся практически всегда с богатой добычей. Готовим мы из белого гриба много чего, он все равно что мясо – жирный, сытный, вкусный. И сушим, и икру делаем. Но мы в семье любим жареный гриб и маринованный. Со вторым все понятно – я делаю на глаз, кладу на дно банки листочки хрена и пересыпаю каждый слой отваренных грибов солью-чесночком, не боясь пересолить, – можно их перед подачей на стол и промыть, если что. А вот о жареных грибах расскажу подробнее.

Грибочки после промывки и обсушки жарим кусочками, на сковородке накаливаем полстакана постного масла. Румяним на нем грибы на большом пламени (цель – именно поджарить). Соль – по вкусу. В чистые банки (можно не стерилизовать) разложить грибы, без масла, примерно до плечиков банок. Можно проложить между ними несколько слоев нарезанного чеснока. В оставшееся в сковороде масло всыплем соль, вольем уксус (4 столовые ложки 9% на килограмм гриба) и доведем до закипания. Дальше залейте масло к грибам так, чтобы уровень его покрывал их примерно на 3 см. Широкую кастрюлю застилаем полотенцем. Выставляем сюда банки, сверху накрываем, не закручивая, крышками. Заливаем до плечиков чистой водой. После вскипания кипятим минут 45–55. Это будет стерилизация. После этого плотно закупориваем.

Татьяна Сергеева, Поспелихинский район».

Алтайская правда