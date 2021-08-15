Горняк22: Владимир Путин назвал масштаб природных бедствий в России беспрецедентным

Масштаб бедствий, которые наносят природные стихии российским регионам, в этом году носит беспрецедентный характер. Об этом Владимир Путин сказал на совещании о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров.

Глава государства отметил, что, например, в южных регионах иногда за несколько часов может выпасть месячная норма осадков. А на Дальнем Востоке и в Сибири, наоборот, стоит засуха, которая приводит к масштабным лесным пожарам.

Президент призвал принять все безотлагательные меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций, действовать максимально эффективно, пишут РИА Новости.

Накануне ливни вновь обрушились на юг России.Так, в Керчи выпало две месячных нормы осадков. В Анапе – три. При этом синоптики обещают, что дожди с грозами продолжат бушевать на этой территории.

А Якутию покрывает плотная дымка от лесных пожаров. Их общая площадь превышает 1,3 миллиона гектаров.

Алтайская правда