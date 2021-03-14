Горняк22: Алтайский край занял 23 место в рейтинге регионов по школьному образованию

Рособрнадзор опубликовал результаты рейтинга регионов по качеству школьного образования. Алтайский край хоть и не в лидерах, но позиции у него неплохие.

Субъекты РФ оценивали по 12 критериям, поделенным на три группы: результаты обучения школьников, практикоориентированность школьного образования, управление системой школьного образования.

По сводному баллу Алтайский край занял 23-е место с результатом 60. Наравне с ним Новогородская область – 60, рядом Татарстан – 60,9. На первых местах Санкт-Петербург – 92,1, Москва – 92, Ленинградская область – 77,1, Калининградская область – 76,5. Последние строчки заняли Чечня – 13,7, Дагестан – 10,6, Ингушетия – 7,8.

По показателю «результаты обучения школьников» Алтайский край набрал немного – 30,1 балл. Успешнее оказалась «практикоориентированность школьного образования – 71,7. Еще лучше результат в «управлении системой школьного образования» – 78,3.

Алтайская правда