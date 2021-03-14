Горняк22: Пять белых коней доставят символ Навруза в АлтГУ

В Алтайском госуниверситете необычным способом отметят национальный праздник персидских и тюркских народов Новруз. Такое внимание к нему связано с проведением VI Студенческого конгресса народов Центральной Азии.

Сначала, 18 марта, в рамках конгресса состоится Научно-образовательная сессия Международной Школы молодых ученых. На ней соберутся молодые тюркологи и алтаисты, выступят с докладами ведущие эксперты – ученые России, Казахстана и Киргизии. В тот же день пройдет спартакиада иностранных студентов, рассказали в вузе.

Во второй день конгресса, 19 марта, у студенческого жилого комплекса «Универ-Сити» по ул. Червонная, 5 развернется театрализовано-концертное действие. В 12 часов вуз встретит главного персонажа Новруза – девушку-весну, символ юности, цветения и начала новой жизни. Она прибудет на коне в сопровождении четырех всадников – представителей тюркских народов: казахов, киргизов, таджиков и узбеков.

После этого на площадке организуют концерт с песнями, стихами, танцевальными номерами, игрой на национальных инструментах. На празднике презентуют главные блюда национальных кухонь народов Центральной Азии.

В час дня начнется дегустация национальных блюд в столовой «Универ-Сити». Через полчаса в читальном зале библиотеки им. Ельцина приступит к работе научно-образовательная сессия Международной школы молодых ученых – тюркологов и алтаистов.

Фото: пресс-служба АлтГУ

Барнаул

Алтайская правда