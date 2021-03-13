Горняк22: В Алтайском крае за сутки вновь скончались 12 инфицированных COVID-19

Фото Олег БОГДАНОВ
В Алтайском крае вторые сутки подряд умирают 12 инфицированных коронавирусом. Правда если 11 февраля все они были жертвами ковида, то 12 февраля в одном из случаев COVID-19 не признан непосредственной причиной смерти.
По данным оперштаба, всего за сутки в регионе подтверждено 119 новых случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 65 пациентов. С начала пандемии зарегистрировано свыше 45 тысяч случаев инфекции. Излечились 40 тыс. 225 заболевших. Умерли 2 тыс. 473 человек (от коронавируса — 1626).
Сейчас проходят лечение в госпиталях 1382 инфицированных и 498 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Из этого числа 330 пациентов – тяжелобольные. К аппаратам ИВЛ подключены 109 человек.
Новые случаи коронавируса за сутки:
- Барнаул – 30,
- Рубцовск – 8,
- Бийск – 7,
- Поспелихинский район – 6,
- Камень-на-Оби – 5,
- Ребрихинский район — 4,
- Солтонский район – 4,
- Славгород — 3,
- Родинский район – 3,
- Заринск — 2,
- Новоалтайск — 2,
- Бийский район — 2,
- Калманский район — 2,
- Крутихинский район — 2,
- Кулундинский район — 2,
- Локтевский район — 2,
- Мамонтовский район — 2,
- Первомайский район — 2,
- Тальменский район — 2,
- Тогульский район — 2,
- Тюменцевский район — 2,
- Усть-Калманский район — 2,
- Алейск — 1,
- ЗАТО Сибирский — 1,
- Алтайский район — 1,
- Благовещенский район — 1,
- Волчихинский район — 1,
- Завьяловский район — 1,
- Залесовский район — 1,
- Заринский район — 1,
- Ключевский район — 1,
- Косихинский район — 1,
- Михайловский район — 1,
- Павловский район — 1,
- Панкрушихинский район — 1,
- Романовский район — 1,
- Рубцовский район — 1,
- Табунский район — 1,
- Топчихинский район — 1,
- Троицкий район — 1,
- Угловский район — 1,
- Усть-Пристанский район — 1,
- Чарышский район — 1,
- Шелаболихинский район — 1,
- Шипуновский район — 1.