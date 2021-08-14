Горняк22: Один из пострадавших на пожаре в Барнауле – в крайне тяжелом состоянии

Место происшествия Фото: "Вести-Алтай"

Мужчина получил тяжелые ожоги 40% тела, его поместили в реанимацию на аппарат искусственной вентиляции легких. У второй пострадавшей – отравление продуктами горения

Один из пострадавших на пожаре в квартире на улице Антона Петрова в Барнауле находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеканал «Вести-Алтай».

По данным ресурса, у мужчины ожоги второй и третьей степени 40% тела. Пациента поместили в реанимацию на аппарат ИВЛ.

Состояние второй пострадавшей – женщины – оценивается как средней степени тяжести, ее госпитализировали в токсикологию горбольницы №11 с отравлением продуктами горения.

Возгорание в квартире на третьем этаже пятиэтажки произошло днем 11 августа. Огонь охватил площадь около 20 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная проводка.

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