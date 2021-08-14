Горняк22: Украинская прыгунья извинилась за объятия с россиянкой на ОИ-2020

Ярослава Магучих Фото: instagram.com/rosya_dp

На прошедших Олимпийских играх в Токио россиянка стала первой, украинка заняла третье место. После объявления победителей спортсменки обнялись

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в своем аккаунте в Instagram извинилась за объятия с российской прыгуньей в высоту Марией Ласицкене во время Олимпиады в Токио и заявила, что «враг готов на все».

«Хочу всех заверить. Я имею честь принадлежать к Вооруженным силам Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне. Я верна Украине. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все», – написала спортсменка.

Фото, где спортсменки обнимаются, вызвало сильно негодование в Украине, и Магучих сначала заявила, что в ее поступке не было никакой политической позиции и это было всего лишь порывом чувств, но по приезде в Украину легкоатлетка изменила свое мнение.

Подписчики в комментариях к посту назвали такую публикацию позорной. Многие также предположили, что на спортсменку могли оказать сильное давление.

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