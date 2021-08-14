Горняк22: Пробки в Барнауле достигли семи баллов вечером 13 августа
Дорожная пробка Фото: pixabay.com
Автовладельцы сообщают, что на шоссе Ленточный бор «тьма машин», а на площади Победы стоящим в пробке предлагают «поиграть в шашечки»
Сила дорожных пробок в Барнауле достигла семи баллов пятничным вечером 13 августа. Данные публикует сервис 2ГИС.
Дорожные заторы образовались на основных транспортных артериях и узлах города – на площади Октября, проспекте Строителей, объездной дороге, Павловском тракте.
Обстановку осложняют ДТП – одно из них произошло на кольце у ТЦ «Волна» (улица Власихинская).