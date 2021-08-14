Горняк22: Задержанного за похищение школьницы доставили в Бийск. Видео

Кадр из видео Фото: "Бийское телевидение"

Девочка пропала днем 31 июля, когда отправилась на велопрогулку. Спустя сутки она самостоятельно пришла домой, рассказав, что ее удерживал в подвале дома мужчина

Задержанного по обвинению в похищении школьницы в Алтайском крае 40-летнего Олега Лавкина конвоировали в Бийск. Кадры публикует региональное СУ СКР.

На видео показано, как мужчину в наручниках выводят из спецавтомобиля в сопровождении правоохранителей.

12-летняя школьница пропала днем 31 июля в Бийском районе, когда отправилась на велопрогулку. Спустя сутки она самостоятельно пришла домой, рассказав, что ее удерживал в подвале дома мужчина, а потом отпустил.

Следственные органы заочно обвинили в похищении местного жителя Олега Лавкина. Он подался в бега. Мужчину объявили в федеральный розыск.

Около 10 суток беглец скрывался от органов – ночевал в тайге и передвигался на попутных автобусах. Его заметили, когда мужчина вышел к горной реке в соседней Республике Алтай, чтобы умыться. Участковый уполномоченный и сотрудник уголовного розыска выехали на место по сообщению местного жителя, задержав мужчину на одной из улиц села Курота. Это произошло в 250 км от Бийска.

Известно, что следователи намерены проверить причастность Лавкина к другим тяжким преступлениям.

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