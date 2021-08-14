Горняк22: Мотоциклиста госпитализировали после ДТП на перекрестке Барнаула

Место происшествия Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"

После столкновения байк опрокинулся на землю, а его водитель потерял сознание. Мужчину увезла бригада скорой медицинской помощи

Мужчина-мотоциклист пострадал в ДТП на перекрестке Барнаула. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.

Инцидент произошел днем 13 августа на пересечении улиц Германа Титова и Глушкова.

На съемке видно, что байк лежит на перекрестке, а его водителя, находящегося без сознания, укладывает на носилки бригада скорой помощи. Поодаль с включенной «аварийкой» стоит легковое авто.

По предварительным данным ГИБДД города, 20-летняя женщина-водитель на Nissan Bluebird при повороте налево не уступила дорогу мотоциклу, двигавшемуся по крайней левой полосе, и допустила столкновение с ним. 31-летний водитель мотоцикла получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в ДТП на Семинском перевале пострадали мототуристы из другого региона.

ТОЛК