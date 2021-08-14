Горняк22: Железнодорожные колеса рассыпались из фуры на оживленном перекрестке Барнаула

Место происшествия Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"

На кадрах с места происшествия видно, что почти два десятка металлических дисков лежат на проезжей части. По предварительным данным, пострадавших нет

В Барнауле из проезжающей оживленный перекресток фуры рассыпались железнодорожные колеса. Фото с места происшествия появились в соцсетях.

Инцидент произошел утром 14 августа на пересечении улиц Фуранова и Павловского тракта.

По предварительным данным, пострадавших в результате случившегося нет.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле водитель пострадал в ДТП с перевертышем.

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