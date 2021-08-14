Горняк22: «Типичная разведенка»: что известно о расставании Ивлеевой и Элджея

Настя Ивлеева и Элджей Фото: instagram.com/_agentgirl_

Настя Ивлеева и Элджей – самая неоднозначная пара в российском шоу-бизнесе. Однако фанаты стали подозревать, что супруги разводятся. Рассказываем, так ли это на самом деле

Ивлеева вышла замуж за Элджея в 2019 году. Бракосочетание было тайным, без торжества. На регистрации присутствовали только родители пары. В интервью Ивану Урганту блогер рассказала, что это был просто будний день, среди которого нашлось время для загса.

Но последние месяцы интерес вокруг супругов разросся с новой силой. Поклонники уверены: Ивлеева и Элджей разводятся. Слухи о разладе в семье ходят давно, однако девушка всегда высмеивала их, но не в этот раз.

12 августа Telegram-канал «ГРЯЗЪ» сообщил, что спустя четыре года отношений пара все-таки развелась. Но эту информацию ни Ивлеева, ни Элджей официально не подтвердили.

Сейчас блогер отдыхает на пляжах Греции в компании двух подруг, одна из которых – Матильда Шнурова. Об этом сообщает портал 7дней.ru. Девушки выкладывают в социальные сети скандальный контент, который вызывает негатив со стороны фанатов. Некоторые фолловеры отметили, что Ивлеева ведет себя как «типичная разведенка».

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