Горняк22: Что за приложение ShareMe, которое доступно владельцам Android
Смартфон Фото: pixabay.com
ShareMe – приложение для Android, которое предустановлено в смартфоны Xiaomi и доступно для скачивания в Google Play. Это приложение позволяет обмениваться файлами без интернета
Что за приложение ShareMe
ShareMe – это обновленное приложение MiDrop с расширенным функционалом.
ShareMe позволяет передавать файлы на другой смартфон, планшет или даже компьютер, рассказывает mi92.ru. Приложение совместимо с любыми устройствами на Android и доступно для скачивания в Play Market.
Приложение ShareMe передает файлы через Wi-Fi. Оно позволяет передавать даже целые папки, пишет virtmachine.ru. Пользователи хвалят приложение ShareMe за интуитивно понятный интерфейс.
Если произошла ошибка при передаче данных, прерванную задачу можно возобновить.
Чтобы отправить файлы через ShareMe, необходимо, чтобы на другом смартфоне тоже было установлено это приложение. В ShareMe есть режим отправки файлов и есть режим получения.