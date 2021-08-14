Горняк22: Что за приложение ShareMe, которое доступно владельцам Android

Смартфон Фото: pixabay.com

ShareMe – приложение для Android, которое предустановлено в смартфоны Xiaomi и доступно для скачивания в Google Play. Это приложение позволяет обмениваться файлами без интернета

Что за приложение ShareMe

ShareMe – это обновленное приложение MiDrop с расширенным функционалом.

ShareMe позволяет передавать файлы на другой смартфон, планшет или даже компьютер, рассказывает mi92.ru. Приложение совместимо с любыми устройствами на Android и доступно для скачивания в Play Market.

Приложение ShareMe передает файлы через Wi-Fi. Оно позволяет передавать даже целые папки, пишет virtmachine.ru. Пользователи хвалят приложение ShareMe за интуитивно понятный интерфейс.

Если произошла ошибка при передаче данных, прерванную задачу можно возобновить.

​​​​​​Чтобы отправить файлы через ShareMe, необходимо, чтобы на другом смартфоне тоже было установлено это приложение. В ShareMe есть режим отправки файлов и есть режим получения.

ТОЛК