Горняк22: Барнаульские левши рассказали, как им живется в праворуком мире

Левша Фото: pixabay.com

Сотни тысяч левшей прошли через привязывание руки и битью по ней линейкой. В современном мире, к счастью, педагогические нравы изменились

13 августа отмечают Международный день левши. Еще несколько десятков лет назад леворукость считалась чуть ли не патологией. Детей насильно заставляли брать ручку и ложку в правую руку, и, бывало, даже привязывали при этом левую. Барнаульские левши поделились с «Толком» своими историями о том, как они росли и живут в праворуком мире.

Леворукость как преимущество

36-летний Александр рассказал, что никогда не испытывал дискомфорта от леворукости. Единственное, вспоминает он, в школе всегда старался сесть за парту слева, чтобы не сталкиваться руками с праворуким соседом.

«Я увлекаюсь футболом, и леворукость дает мне преимущество в этом виде спорта – ударить по мячу с левой ноги, введя в заблуждение соперников. В детстве хотел заниматься боксом и левая ведущая также была бы моим козырем. Нисколько не жалею, что левша, напротив вижу одни плюсы», – поделился мужчина.

Он добавляет, что его родители леворукость восприняли спокойно и никогда не пытались переучить. Не было проблем и со сверстниками. На то, что Александр левша, большинство просто не обращали внимания.

Пишу левой, режу правой

Оксану родители в детстве пытались отучить от леворукости, старательно перекладывая ручку и ложку из левой в правую. Как результат – женщина спокойно пишет правой рукой, а вот какие-то бытовые вещи – например, резать хлеб или чистить картошку – она может исключительно левой.

14 августа, 19:25

День левши: чем отличаются от правшей и считают ли себя особенными

Держат ложку, пишут и рисуют они левой рукой. Многие эксперты уверены, что левши, которым на этой неделе посвятили целый день в календаре, гораздо талантливее правшей

«Я считаю, что у леворукости есть разные степени. У меня она, думаю, не сильная, а вот у моей дочери великая, потому что при ее желании в детстве быть как все она наотрез отказывалась что-то делать правой рукой. Вот если бы ее переучивали, вероятно, это вызвало бы серьезный психологический дискомфорт», – считает женщина.

Вновь стала левшой после школы

Мария пришла в первый класс в конце 1980-х годов. Вспоминает, что родители до школы не особо обращали внимание на ее леворукость. «Бунтовала» бабушка, настаивая, что ребенка нужно переучивать, иначе начнутся проблемы в учебе.

«И они действительно начались. Но не потому, что я плохо писала или читала. Учительница начальных классов постоянно пыталась вырвать ручку из левой руки и переложить ее в правую. Как только она отворачивалась, я делала наоборот. Моим родителям педагог выговаривала, что ребенком они совсем не занимаются, что не подготовили меня должным образом к школе. В итоге я научилась писать правой рукой, что опять же не очень порадовало учителя, так как буквы выходили корявенькими», – вспоминает Мария.

Поступив в институт, она вновь переложила ручку в левую руку. Признав, что леворукость не приговор, говорит она, ей стало психологически комфортно, да и преподаватели вуза не обращали на это никакого внимания.

«Не ломайте психику ребенку»

Педагог-психолог высшей квалификационной категории Татьяна Затеева отмечает, что современное общество стало более чутко реагировать на потребности леворуких детей. Появилась даже специальная канцелярия, адаптированная под школьников с ведущей левой, и соответствующие музыкальные инструменты. Педагоги уже не бьют по руке линейкой, а родители не привязывают ее к телу.

«Эти методы не только бесполезны, но и опасны для психики ребенка. Встречаются еще родители, которые постоянной указывают ребенку, что он, беря ручку или ложку в левую руку, делает это неправильно. В результате человек растет с чувством неправильности. Но это скорее исключение. В целом сейчас нет разграничений, левша человек или правша. Для большинства это совершенно неважно», – отмечает Затеева.

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