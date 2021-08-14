Горняк22: «Он всегда будет любить ее»: отец Бритни Спирс отказался от опеки над дочерью

Бритни Спирс Фото: кадр из youtube.com

Джеймс Спирс после 13 лет опекунства решил отказаться от прав опеки над дочерью. При этом уточнил, что не станет меньше любить ее.

Отец певицы Бритни Спирс, Джеймс Спирс, все-таки отказался от опекунства над своей дочерью. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на судебные документы.

Адвокат Спирса сказал, что реальных оснований для такого решения нет, однако сам отец певицы не считает, что его публичная борьба с дочерью будет в ее интересах. Именно поэтому он готов передать опеку кому-то другому.

«Независимо от своего формального статуса, мистер Спирс всегда будет отцом мисс Спирс, он всегда будет любить ее безоговорочно и заботиться о ее интересах», — говорится в документах.

Мэттью Розенгарт, адвокат певицы, сказал, что его клиентка довольна решением своего отца. Теперь они намерены проверить, как Джеймс Спирс распоряжался деньгами дочери, будучи официальным опекуном.

Ранее «Толк» рассказывал, почему Бритни Спирс выступила в суде против своего отца.

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