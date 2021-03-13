Горняк22: 2429 человек составила естественная убыль населения в Алтайском крае в январе

В Алтайском крае продолжает наблюдаться естественная убыль населения. Так, в январе она составила 2429 человек.

По данным Росстата, в январь 2021 года в Алтайском крае родилось 1390 малышей, что на 277 меньше, чем год назад. А вот число умерших, наоборот, увеличилось на 997 (35,3 %) и составило 3819 человек. Подобная тенденция — увеличение числа умерших наблюдается и в Сибири, да и по всей России в целом.

Также в регионе в первый зимний месяц увеличилась на 1 человека младенческая смертность.

Таким образом, в январе текущего года естественная убыль населения в Алтайском крае составила 2429 человек. Тогда как год назад – 1155.

Однако люди стали активнее вступать в брак — в январе образовалось на 115 больше семей, чем годом ранее. Кроме того, жители региона стали меньше разводиться: 641 разводов в первый месяц 2021 года против прошлогодних 775.

Алтайская правда