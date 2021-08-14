Горняк22: Пенсионный фонд рассказал, будет ли вторая выплата по 10 тыс. рублей к школе

Деньги. Рубли Фото: pixabay.com

В минтруде рассказали, что уже более 17 млн семей получили такую выплату, но многие еще должны подать заявление. Это можно сделать до 1 ноября

В Пенсионном фонде России назвали информацию о повторении единовременной денежной выплаты на детей в 10 тыс. рублей в сентябре недостоверной, сообщает PRIMPRESS.

«Это не соответствует действительности. Разовые 10 тыс. рублей в сентябре выплатят только тем семьям, которым деньги еще не приходили в августе. Времени для подачи заявления предостаточно. Это можно сделать на госуслугах или лично в ПФР», – рассказали в фонде.

Ранее в Сети активно начала распространяться информация о повторении школьной выплаты. Источники утверждают, что родителям выплатят с 1 сентября еще по 10 тыс. рублей, чтобы поддержать детей с началом учебного года и якобы компенсировать расходы из-за высоких цен на школьные товары. Однако это оказалось не более чем фейком.

Напомним, со 2 августа семьи с детьми школьного возраста начали получать разовые выплаты в 10 тыс. рублей. Материальную помощь выплачивают на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, при инвалидности пособие могут получить и люди от 18 до 23 лет. Обязательным условием является обучение в общеобразовательном учреждении.

Ранее барнаульцы начали жаловаться, что приставы списывают со счетов «путинские выплаты». Региональная служба судебных приставов признала, что прецеденты, когда в счет долга банк списывал выплаты на детей, действительно есть.

ТОЛК