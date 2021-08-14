Горняк22: Рост тяжелобольных коронавирусом вновь произошел в Алтайском крае

Коронавирус Фото: pexels.com

Всего по краю развернуто 4 686 коек для больных коронавирусом, большинство из которых подключены к кислороду. Свободными на сегодняшний день остаются 1 363 места

273 новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Всего с начала пандемии на 13 августа в регионе зарегистрировали 65 669 человек с ковидом, в том числе заразились 4 503 ребенка (+31 случай за сутки), сообщает оперативный штаб региона.

В тяжелом и крайне тяжелом состоянии в ковидных госпиталях края находятся 774 человека (+28 за сутки). Из них 225 человек подключены к аппаратам ИВЛ (–7 за сутки).

Кроме того, за сутки в регионе умерли 26 больных ковидом (антирекорд в регионе), 21 – от вируса. Общее число летальных исходов за все время – 4 260.

При этом за эту неделю максимальное число погибших среди больных коронавирусом – по 26 человек – было дважды: 8 и 13 августа.

С подтвержденным коронавирусом в алтайских ковидных госпиталях сейчас лежат 2 842 пациента.

150 человек, переболевших коронавирусом, выздоровели за сутки. Всего переболели инфекцией 50 695 человек.

Прививаются от инфекции сейчас 546,9 тыс. жителей региона.

Новые случаи коронавируса за сутки

Барнаул – 78,

Бийск – 37,

Рубцовск – 23,

Заринск – 14,

Тальменский район – 7,

Ребрихинский район – 6,

Новоалтайск – 5,

Славгород, Михайловский, Первомайский и Угловский районы – по 4,

Белокуриха, Алейский, Волчихинский, Заринский, Змеиногорский, Калманский, Курьинский, Локтевский, Мамонтовский, Павловский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Калманский и Целинный районы – по 3,

Камень-на-Оби Алтайский, Баевский, Егорьевский, Завьяловский, Каменский, Красногорский, Новичихинский, Романовский, Третьяковский, Хабарский и Шипуновский районы – по 2,

Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Залесовский, Краснощековский, Крутихинский, Кулундинский, Кытмановский, Немецкий, Петропавловский, Родинский, Рубцовский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Солтонский, Суетский, Табунский, Тогульский, Чарышский и Шелаболихинский – по 1.

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