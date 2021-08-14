Горняк22: Горячую воду на два дня отключат в 40 многоэтажках Барнаула

Душ. Горячая вода Фото: pixabay.com

Мера потребуется для монтажа обводного трубопровода, который будет функционировать на время ремонта участка магистральной трубы на улице Попова

В Барнауле на два дня отключат горячую воду почти в четырех десятках многоквартирных домов. Об этом сообщает телеграм-канал СГК.

С 10.00 14 августа до 20.00 16 августа ресурса не будет в границах улиц Кавалерийская, Монтажников, Веры Кащеевой, Гущина и Попова.

«Отключение необходимо для установки глушек и монтажа обводного трубопровода на время ремонта участка на улице Попова», – пояснили в компании.

Канал публикует список домов, попадающих под отключение.

Ранее «Толк» сообщил о том, что барнаульцы начали получать горячую воду по контуру ТЭЦ-2.

ТОЛК