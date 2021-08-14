Горняк22: Ковидная смертность остается рекордной в Алтайском крае

Смертность. Скорбь. Свечи Фото: pexels.com

Смертность среди коронавирусных больных в Алтайском крае остается стабильно высокой. Ежедневно в регионе регистрируют около 20–25 летальных исходов

164 человека, больных коронавирусом, умерли за прошедшую неделю (с 7 по 13 августа) в Алтайском крае. Это почти столько же, что и неделей ранее (тогда было 162 смертельных случая). При этом почти все случаи смерти в ковидных госпиталях сейчас происходят именно от COVID-19. За эту неделю таковых было 147.

Такая смертность среди заболевших коронавирусом продолжает оставаться в регионе самой высокой за всё время пандемии. И прошедшая неделя вновь побила этот антирекорд.

Максимальное число умерших среди COVID-больных за эту неделю было зарегистрировано дважды – за сутки на 8 и 13 августа – по 26 летальных случаев. К слову, это абсолютный рекорд для Алтайского края – больше больных коронавирусом еще не умирало в крае в течение 24 часов. Минимальное количество умерших за семидневку, 19 случаев, было отмечено 10 августа.

На 13 августа в регионе произошло уже 4 260 смертельных случаев среди местных жителей, зараженных коронавирусной инфекцией. 3 203 из них умерли непосредственно от ковида. Все погибшие – взрослые.

Напомним, что за последние сутки на 13 августа в Алтайском крае выявили 273 новых случая коронавирусной инфекции, 26 человек умерли, 150 выздоровели, в реанимациях находятся 774 больных.

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