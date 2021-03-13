Горняк22: Информация о массовом отравлении в барнаульской школе №128 не подтвердилась

12 марта замминистр просвещения Российской Федерации Екатерина Толстикова и заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко провели совещание по информации об отравлении в барнаульской школе №128.

Участники совещания опровергли информацию о массовом отравлении детей. Министр образования Максим Костенко рассказал, что проведен целый ряд проверок. Факты о якобы отравлении детей в школе № 128 не подтверждаются.

По словам заместителя главы администрации Барнаула по социальной политике Александра Артемова, отсутствие около 150 школьников 11 марта связано с разными причинами. Этот показатель не превышает числа отсутствующих по заболеваниям ОРВИ, по заявлениям родителей и т.д.

Министр регионального здравоохранения Дмитрий Попов проинформировал, что проведен анализ обращений родителей и учеников в медкабинет школы, скорую помощь и другие медучреждения города. Так, с 9 по 11 марта было зафиксировано 19 случаев обращения в службу скорой медицинской помощи: 4 связаны с травмой, 9 – функциональное расстройство ЖКТ, 4 – ОРВИ, 1 – гастроэнтерит, 1 – эпилепсия. В медицинский кабинет школы в указанный период времени обратились 12 детей: 10 – ОРВИ, 2 – функциональное расстройство ЖКТ. Все учащиеся направлены на амбулаторное наблюдение педиатра городской поликлиники №14.

11 марта в Роспотребнадзор Алтайского края направлены два извещения по подозрению на острую кишечную инфекцию у школьников. Один ребенок был госпитализирован в инфекционное отделение горбольницы № 11, второй находится на амбулаторном лечении. На 12 марта их состояние удовлетворительное. Кроме этого, на утро определен круг контактных лиц – 63 человека, в том числе 58 детей и 4 педагога. Также осмотрены 54 человека, в том числе 51 ребенок и 3 преподавателя. У 45 заболевания не выявлены, 9 имеют признаки вирусной инфекции. Все дети оставлены дома для дальнейшего лечения в амбулаторных условиях.

По словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Натальи Борисюк, 12 и13 марта деятельность школы приостановлена предписанием Управления для проведения профилактических мероприятий. С 15 марта школа возобновит работу. При проведении эпидрасследования оценят соблюдение санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке. Всё технологическое и холодильное оборудование здесь находится в исправном состоянии. Проведена оценка меню, запрещенных блюд не выявлено, фактический рацион питания соответствует утвержденному. Предварительно установлено, что заболеваемость не связана с пищевым отравлением и является кишечной инфекцией, предположительно, вирусной этиологии.

После совещания в правительстве региона заместитель министра просвещения России Екатерина Толстикова провела онлайн-встречу с родителями барнаульской школы №128. Каждый из них рассказал о ситуации: когда заболел ребёнок, как он себя чувствует сегодня. По мнению родителей, на сегодняшний день ситуация стабильная.

Алтайская правда