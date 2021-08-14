Горняк22: Два часа, чтобы покинуть Барнаул: военные перекрыли дорогу на Горный
Перекрытие дороги Фото: pixabay.com
Горожане, которые обычно стремятся выехать в пятницу на выходные на природу, рискуют попасть в пробку на федеральной трассе
Участок федеральной трассы «Чуйский тракт» под Барнаулом перекрыли 13 августа в связи с проездом военной техники. Информацию об этом распространило краевое ГИБДД.
Движение для всех видов транспорта будет ограничено:
– до 17.30 на участке автодороги поселок Сибирский – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – село Баюновские Ключи.
После более чем двухчасового перерыва в перекрытии дорогу заблокируют вновь:
– с 19.50 до 21.50 на участке автодороги садоводство «Горизонт» – Р-256 «Чуйский тракт» – Баюновские Ключи.
Госавтоинспекция призывает автомобилистов учитывать эту информацию при планировании поездок.