Горняк22: В Роскачестве назвали самые эффективные маски, защищающие от вирусов и бактерий

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Роскачество провело исследование совместно с Федеральным медико-биологическим агентством. Специалисты проверили степень фильтрации масок от бактерий и вирусов. Также определили степень токсичности и безопасности самих средств защиты.

Анализировались свойства 14 торговых марок из России и Китая. Специалисты Роскачества использовали раствор полиовируса, который такой же по размерам, как и коронавирус. Его наносили на маску и пропускали сквозь все слои под давлением. Аналогично проводились исследования, связанные с бактериями.

В результате выяснилось, что не пропускают бактерии многоразовые нетканевые маски «Инвита», «Фастфэшн» и «МД СТМ», а также медицинские одноразовые CSVT. Остальные средства защиты пропускают те или иные микроорганизмы.

К сожалению, ни одна из масок не смогла на 100% защитить от вирусов, так как они по размерам меньше бактерий примерно в 50 раз и легче проникают сквозь материал. Лучший результат показала нетканевая многоразовая маска «МД СТМ» — она пропускала до 56,2% вирусов. А также Petty Star Mask — до 66,46%. Тройку замкнула маска CSVT с пропускной способностью 69,38%.

Выяснилось, что респиратор FFP2 пропускает до 70,68% вирусов. При этом самую низкую эффективность показали тканевые маски.

В Роскачестве напомнили, что нельзя повторно применять одноразовую медицинскую маску из нетканого материала. Ее необходимо поместить в отдельный пакет, закрыть и выбросить. Маски надо менять каждые два-три часа.

Многоразовую маску необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде.

Алтайская правда