Горняк22: День физкультурника 2021: история, традиции и поздравления

Спорт. Физкультура. Фото: pixabay.com

День физкультурника в 2021 году отмечается 14 августа. Рассказываем об истории и традициях праздника, а также делимся подборкой трогательных поздравлений

История Дня физкультурника

Этот праздник отмечается в России во вторую субботу последнего летнего месяца. Так утвердили в 1980 году Указом «О праздничных и памятных днях». Об этом сообщает портал calend.ru.

А вот отмечать этот день стали намного раньше. Праздник был популярен в 20–30-х годах прошлого века. Впервые торжества, связанные с Днем физкультурника, прошли 18 июля. Затем каждый год для него выбирали новую дату, но через 12 лет решили отмечать всегда во вторую субботу августа.

Этот день своим профессиональным праздником считают все тренера, учителя физкультуры, спортсмены и просто любители здорового образа жизни.

Традиции Дня физкультурника

В СССР в День физкультурника традиционно проходил смотр достижений спортсменов. Ярким событием этого дня считался массовый парад физкультурников, в котором принимало участие более 45 тысяч человек со всей страны.

В наше время этот праздник отмечают не менее масштабно. Открываются новые спортивные площадки, в парках проводятся различные турниры и соревнования по мини-футболу, массовые тренировки с опытными спортсменами, эстафеты, розыгрыши и многое другое.

Поздравления с Днем физкультурника

С Днем физкультурника! Спортсменов, любителей спорта и всех желающих им заниматься, поздравляю с праздником. Пусть здоровье и жизнь без вредных привычек будут у вас на первом месте. Будьте крепкими духом и находитесь всегда в хорошей физической форме. Пусть вас радуют личные успехи и достижения!

Поздравляю с Днем физкультурника! Желаю отменной физической формы, постоянной бодрости духа, неутомимого стремления к успеху, веселой зарядки и огромного заряда позитива! Желаю передавать физкульт приветы близким и радовать их добрыми улыбками. Желаю верить в себя и мчаться к своей мечте быстрым кроссом.

С Днем физкультурника! Пусть каждый день начинается с веселой разминки вдохновения и бодрой зарядки невероятной энергией позитива. Желаю уважения и почета на месте работы, удачи и весомого, как гантели, счастья в жизни.

Источник

ТОЛК