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Общество

Горняк22: 15 марта исполняется 90 лет со дня рождения Глеба Горышина

Мар 13, 2021
ГОРНЯК22 13.03.2021

ГОРНЯК22 13.03.2021 ГОРНЯК22 13.03.2021ГОРНЯК22 13.03.2021

Глеб Горышин никогда не забывал, что именно Алтай стал для него «первым кирпичом в кладке судьбы-биографии». 15 марта исполняется 90 лет со дня рождения писателя.

Метод «холодного содержания»

«АП» уже не раз вспоминала в своих публикациях нашего коллегу – ведь началась творческая биография Горышина в «Сталинской смене» (так называлась раньше газета «Молодёжь Алтая»), публиковался он и в «Алтайке». В начале пятидесятых обе редакции находились в одном здании, и, конечно же, корреспонденты двух газет – «старшей» и «младшей» – знали друг друга. Более того, легенда журналистики Михаил Абрамов – бывший редактор партизанской газеты, сосланный в наш край по «Ленинградскому делу», – не мог не испытывать симпатии к четырем землякам, выпускникам ЛГУ Тамаре Громовой, Розе Копыловой, Виктору Головинскому и Глебу Горышину… Девушки работали в «Алтайской правде», а ребята в «Сталинской смене». «Они там чувствовали себя прямо орлами, рвались в командировки и писали «подвальные» очерки», – вспоминала Тамара Громова.

Найти «Сталинскую смену» 1954–1955 годов – дело непростое, но немало материалов из нее сохранилось в семейном архиве. И эти самые материалы, действительно, не могут не удивлять смелостью орлиного полета, замечательным языком и стилем – в них уже угадывается будущий писатель и публицист. А ведь приехал на Алтай Горышин совсем молодым человеком, в марте 1954-го ему исполнилось всего-то 23 – но как он писал!.. Что давало ему смелость называть героев героями, а подлецов – подлецами? Примеры ли матери и отца, достойно трудившихся всю жизнь, а в военные годы так и вовсе на износ? Равнялся ли он на своих друзей-товарищей – иные из них пережили Ленинградскую блокаду, а кто-то успел даже и повоевать? Или помогал ему главный предмет, преподававшийся во всех учебных заведениях того времени, – о нем Горышин написал в одном из своих произведений вот как:

«Вдруг подумал: я был студентом в такое время, когда… В какое время? В страшное сталинское время. И что же? Все, кто учился со мной в это страшное время, осуществили себя четверть века спустя. Не пропали дарования, даже такие заурядные добродетели, как целеустремленность и усердие. В страшное сталинское время, в наши студенческие годы, будучи сжаты и ограничены со всех сторон, мы, оказывается, вырабатывали в себе вот это стремление к цели, знали, чего хотим. Мы не растратили себя; самоограничение было предопределено режимом, регламентом университета. Главное, что нам преподавали, – отказ от собственных интересов в пользу общего. Эта дисциплина закладывалась в основу всех наук.

В то время в сельском хозяйстве насаждался метод «холодного содержания телят», согласно лысенковской теории яровизации: телят, так считали, лучше выращивать на холоде, чтобы выросли закаленными, крепкими, неприхотливыми коровами и быками; мяса и молока от них будет невпроед. К юношеству тоже применялся метод холодного содержания телят. Нас вырастили жизнестойкими».

И в этом же произведении, буквально «спустя» предложение, читаем: «Василий Макарович Шукшин всё смотрит на меня со стены, всё прищуривается».

Шукшин, как и все представители того поколения, испытал на себе метод холодного содержания – это тоже сближало его с Горышиным. И переживший друга чуть ли не на четверть века Глеб Александрович жил как бы под приглядом-прищуром его. Хотя встречались в жизни они всего лишь несколько раз (да еще снялся Горышин в эпизоде шукшинского фильма «Живёт такой парень»)… Пусть их стежки-дорожки нечасто пересекались, но дружбе это не мешало: ведь они могли разговаривать друг с другом в письмах.

Одно интересное открытие я сделала для себя давно: даже песня объединяла Горышина с Шукшиным. Какая? «Есть по Чуйскому тракту дорога…» Причем Горышин сделал ее «героиней» своего произведения гораздо раньше, чем Шукшин – своего.

Писательским дебютом Глеба Александровича считается рассказ о лесосплавщиках на Бие, «Лучший лоцман». Но в том же 1957-м написал он другой, самый ранний алтайский – «Есть по Чуйскому тракту дорога…» Это свое произведение Горышин опубликовал лишь в 1990-м, предпослав ему вступление, в котором есть такие слова: «Хорошо отлежавшись (более тридцати лет лежал), рассказ едва ли прибавил в весе. Но вот я его перечел и вдруг подумал, что раннее мое сочинение не лишено интереса сегодня: сохранило нечто общее, витавшее тогда в атмосфере: решимость впервые раскрепоститься.

Особенно это было заметно тогда в молодой литературе: кто как мог вылущивался из насаждаемого десятилетиями идеологического норматива; интерес перемещался в сторону отдельной человеческой души, единственного существования индивида, не совпадавшего с общей, набитой колеей. То есть в сторону самоценности человеческой личности».

Подаренный всем нам…

Над водой тишина. Тишина.
Молча гаснут от света туманы.
С нами нет Шукшина. Шукшина.
Постоим. Позабудем обманы…

Лета к суровой, как известно, прозе клонят. Горышин же на закате своей жизни написал немало поэтических строк. И автограф процитированного творения «Родина Шукшина» опубликован в вышедшем совсем недавно – буквально в феврале – издании. В издании, как будто бы не предназначенном для стихов. Но эта «Родина», я уверена, оказалась в книге очень к месту.

Речь идет о книге «Глеб Александрович Горышин (1931–1998): материалы к библиографии». Она подготовлена Анной Гродецкой – дочерью Горышина, доктором филологических наук, старшим научным сотрудником Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук. Указатель включает произведения, опубликованные в 1954–1999 годах. Также в сборнике можно найти список основной литературы о творчестве Горышина и статью о нем. Конечно же, нашим землякам в указателе особенно интересны будут разделы, посвященные 1954–1957 годам: именно в это время будущий писатель работал корреспондентом по Бийской группе районов и Горному Алтаю. Но и в других разделах можно найти информацию о произведениях Горышина, посвященных Алтаю и Шукшину.

Я не могу не удивляться тому, как бережно хранится в семье память о Глебе Александровиче, как много делают его родные для этого. Помимо библиографического сборника к юбилею пополнился новыми материалами и сайт, посвященный Горышину. «В основном это очерки и статьи последних лет жизни Глеба (так зовут его в семье. – Прим. авт.). Из раннего не было на сайте сборника «Синее око» (1963), теперь есть. Пополнился и раздел публицистики-критики. Например, очерком о Ф. Абрамове к его 70-летию. Из позднего Горышина на сайте теперь есть и очень  характерный для него рассказ «Черёмуховый рай» (1997)», – рассказала Анна Гродецкая.

Но и это еще не все подарки для поклонников творчества писателя. В юбилейный год выйдет новое издание произведений Горышина! Анна Глебовна назвала эту книгу «Глеб Горышин. Подаренный мне день… (Проза и стихи последних лет, 1990–1998)».

– Горышин – автор более тридцати прозаических сборников, регулярно, почти ежегодно публиковавшихся в 1960–1980 годах, – рассказала дочь писателя. – Но сложилось так, что последней изданной им книгой стал сборник «Гора и Берег», вышедший в 1989 году. Поздние его обращения в издательства результата не имели. Между тем он не переставал писать, подготовив к публикации сборник рассказов и очерков с характерным заглавием «Наедине со своим спокойствием». Но, как писал отец, «издательское дело рухнуло, рукопись мне вернули».

В сборник, который уже сдан в печать, включены произведения, созданные Глебом Горышиным в последние годы жизни, произведения малоизвестные и не переиздававшиеся. Это, например, два очерка о жизни в вепской деревне (в первоначальных, журнальных редакциях). Самостоятельный раздел составили критико-мемуарные очерки. На страницах книги вновь появляются дорогие Горышину имена – Абрамов, Курдов, Соколов-Микитов, Казаков… И, наконец, дополняют прозаические разделы стихи. Показательно и, пожалуй, удивительно то, что стихи Глеб Александрович начал писать только в поздние годы, только в найденной им, подаренной ему судьбой (самому себе подаренной) лесной и озерной местности… Немногочисленные отклики на произведения Глеба Горышина людей, его близко знавших, любивших его прозу, завершают сборник.

Алтайская правда

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