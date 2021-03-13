Горняк22: Что обязательно нужно сделать 13 марта, а что категорически нельзя

13 марта в народном календаре — Василий Капельник отмечается 12 марта. Православная церковь почитает преподобного Василия исповедника, пострадавшего при правлении иконоборца Льва Исавра (717-741). Прозвище свое он получил потому, что активно начинал таять снег.

На Василия Капельника принято приносить в дом сосновую ветку. Считается, что она очищает воздух и дает здоровье всей семье. Из сосновой хвои и веток готовили целебные настои. Лечили в этот день детей, страдающих водянкой.

По поверью, если на Василия Капельника вдруг ночью треснет окно или с крыши сорвется пласт снега, то это тяжкие грехи на землю падают. Поэтому в этот день нужно молиться иконе Божией Матери.

Нельзя:

желать кому-либо несчастья, это вернется бумерангом;

лениться и бездельничать;

ругаться и выяснять отношения, обижаться;

предаваться унынию и видеть будущее в черном свете.

Алтайская правда