Горняк22: Что обязательно нужно сделать 13 марта, а что категорически нельзя

13 марта в народном календаре — Василий Капельник отмечается 12 марта. Православная церковь почитает преподобного Василия исповедника, пострадавшего при правлении иконоборца Льва Исавра (717-741). Прозвище свое он получил потому, что активно начинал таять снег.
На Василия Капельника принято приносить в дом сосновую ветку. Считается, что она очищает воздух и дает здоровье всей семье. Из сосновой хвои и веток готовили целебные настои. Лечили в этот день детей, страдающих водянкой.
По поверью, если на Василия Капельника вдруг ночью треснет окно или с крыши сорвется пласт снега, то это тяжкие грехи на землю падают. Поэтому в этот день нужно молиться иконе Божией Матери.
Нельзя:
- желать кому-либо несчастья, это вернется бумерангом;
- лениться и бездельничать;
- ругаться и выяснять отношения, обижаться;
- предаваться унынию и видеть будущее в черном свете.