Горняк22: В Барнауле приостановили занятия в школе, где стало плохо детям

Приостановлены уроки в барнаульской школе № 128, где ученики 10 и 11 классов пожаловались на недомогание, тошноту и рвоту. Занятия не будут проводиться 12 и 13 марта.

Предписание об этом выдало учебному заведению Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю. За это время должна быть проведена заключительная дезинфекция. Также должны быть установлены причины заболеваемости.

По данным ведомства, 11 марта поступили два экстренных извещения о заболевании острой кишечной инфекцией — инфекционный гастроэнтерит — у старшеклассников. Специалисты выехали в школу для проведения эпидемиологического расследования.

На месте был произведен отбор проб для лабораторных исследований: вода, смывы с поверхностей и продукты. Также взяли биоматериал у персонала пищеблока.

В настоящее время устанавливается количество отсутствующих на занятиях школьников и причины их отсутствия. Называется разное число заболевших.

В то же время Минздрав Алтайского края опровергает сведения, что к медикам более 140 школьников с симптомами отравления. Подтвержденных случаев отравления нет, заявили в министерстве.

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Барнаул

Алтайская правда