Горняк22: Максим Костенко рассказал о ситуации в барнаульской школе №128

Накануне в СМИ появилась информация о якобы вспышке отравления учащихся в столовой школы № 128 Барнаула. Школу проверило Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю, сегодня ведется эпидемиологическое расследование.

— Никакого факта отравления нет, информация недостоверна. Есть факт, что 16 ребят из 1738, обучающихся в этой школе, обращались за медицинской помощью по разным обстоятельствам. Минздрав держит на контроле этот вопрос. Все учащиеся, которые не присутствовали в этот день на занятиях, будут обследованы. Роспотребнадзор провёл обследование пищеблока, также нарушений не обнаружено. В целях профилактики школа сегодня и завтра не работает для того, чтобы 100% помещений продезинфицировать, а в понедельник продолжить очные занятия, — прокомментировал глава регионального Минобрнауки Максим Костенко.

11 марта в барнаульский комитет по образованию поступила информация о заболевших учащихся школы №128. Комитетом оперативно была создана комиссия и направлена в школу. У всех заболевших отмечалась рвота, расстройство желудка и температура. По предварительным результатам проверки выяснилось, что были поставлены диагнозы: гастроэнтерит, расстройство ЖКТ и ОРВИ. По словам директора школы Евгения Кочеткова, ни одного подтвержденного случая отравления на сегодняшний день нет.

Ситуация находится под контролем регионального Министерства образования и науки.

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Алтайская правда