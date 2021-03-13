ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Максим Костенко рассказал о ситуации в барнаульской школе №128

Мар 13, 2021
ГОРНЯК22 13.03.2021

Накануне в СМИ появилась информация о якобы вспышке отравления учащихся в столовой школы № 128  Барнаула. Школу проверило Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю, сегодня ведется эпидемиологическое расследование.

— Никакого факта отравления нет, информация недостоверна. Есть факт, что 16 ребят из 1738, обучающихся в этой школе, обращались за медицинской помощью по разным обстоятельствам. Минздрав держит на контроле этот вопрос. Все учащиеся, которые не присутствовали в этот день на занятиях, будут обследованы. Роспотребнадзор провёл обследование пищеблока, также нарушений не обнаружено. В целях профилактики школа сегодня и завтра не работает для того, чтобы 100% помещений продезинфицировать, а в понедельник продолжить очные занятия, — прокомментировал глава регионального Минобрнауки Максим Костенко.

11 марта в барнаульский комитет по образованию  поступила информация о заболевших учащихся школы №128. Комитетом оперативно была создана комиссия и направлена в школу. У всех заболевших отмечалась рвота, расстройство желудка и температура. По предварительным результатам проверки выяснилось, что были поставлены диагнозы: гастроэнтерит, расстройство ЖКТ и ОРВИ. По словам директора школы Евгения Кочеткова, ни одного подтвержденного случая отравления на сегодняшний день нет.

Ситуация находится под контролем регионального Министерства образования и науки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Барнауле приостановили занятия в школе, где стало плохо детям

Алтайская правда

Похожая запись

Общество

Горняк22: В Алтайском крае за сутки вновь скончались 12 инфицированных COVID-19

Мар 13, 2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае за сутки вновь скончались 12 инфицированных COVID-19

Мар 13, 2021
Общество

Горняк22: 2429 человек составила естественная убыль населения в Алтайском крае в январе

Мар 13, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: В Алтайском крае за сутки вновь скончались 12 инфицированных COVID-19

Мар 13, 2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае за сутки вновь скончались 12 инфицированных COVID-19

Мар 13, 2021
Коронавирус

Горняк22: В Алтайском крае за сутки вновь скончались 12 инфицированных COVID-19

Мар 13, 2021
Коронавирус

Горняк22: Алтайские единороссы помогли найти педиатра в районную больницу

Мар 13, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar