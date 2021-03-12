Горняк22: Стало известно, какое место занимает Виктор Томенко среди «губернаторов-героев соцсетей»

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Центр политической конъюнктуры обнародовал анализ отношения россиян к главам регионов в социальных сетях за февраль. Исследование «Губернаторы – герои соцсетей», которое пришло в редакцию «Алтайской правды», показало любопытные тенденции.

Общее количество упоминаний губернаторов в социальных сетях снизилось. В феврале главы российских регионов не смогли вернуться к показателям активности 2020 года. Отчасти это объясняется тем, что февраль — самый короткий месяц. И в то же время, отмечают эксперты, по среднему числу упоминаний в день губернаторы отстают от собственных достижений прошлого года.

В результате по итогам второго месяца 2021 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял 66 место по количеству упоминаний в соцсетях. Это сразу на 9 позиций выше, чем месяцем ранее. Лидерами стали Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская область) и Рамзан Кадыров (Чеченская Республика).

В рейтинге глав регионов по доле позитивных упоминаний в социальных сетях Виктор Томенко оказался на 48 месте с долей 6,35%. Возглавляет ТОП глава ЕАО Ростислав Гольдштейн). На втором месте оказался глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, третье — глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

На 32 месте с долей 7,68% губернатор Виктор Томенко в рейтинге по доле негативных упоминаний в соцсетях. Рейтинг негативных упоминаний возглавил глава Приморского края Олег Кожемяко. На второй позиции оказался глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, третий — глава Севастополя Михаил Развожаев.

«Снижение количества упоминаний глав регионов в феврале обусловлено в том числе и недостатком ярких инфоповодов с участием руководителей, которые бы обсуждались пользователями соцсетей. Увеличение доли негативных упоминаний глав регионов, пусть и с синхронным ростом позитивных упоминаний, свидетельствует о расширение списка потенциальных проблем, которые так или иначе ассоциируются с руководителями регионов», — резюмировали в Центре политической конъюнктуры.

Алтайская правда