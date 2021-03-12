Горняк22: Михаил Мишустин доложил Владимиру Путину об итогах поездки на Алтай

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Премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту Владимиру Путину об итогах рабочей поездки в Сибирь. В начале марта председатель правительства РФ посетил пять регионов, три из которых с наиболее сложной социально экономической ситуацией – Алтайский край, Республика Тыва и Горный Алтай.

По итогам доклада премьер-министра глава государства дал поручения, направленные на повышение качества жизни людей, улучшение ситуации в экономике, социальной сфере и образовании. «Нужно, безусловно, обеспечить необходимый объем привлечения инвестиций в эти регионы и на этой базе обеспечить достижение конкретных целевых показателей, в том числе и по уровню роста реальных доходов людей, которые проживают в этих регионах», — отметил Владимир Путин.

Напомним, 2 марта Алтайский край с рабочим визитом посетил премьер-министр Михаил Мишустин. Программа визита была весьма обширная. Помимо встречи с губернатором Виктором Томенко председатель правительства страны посетил многие объекты в Барнауле. В частности, заехал в школу №53. Здесь встретится с педагогами. Также побывал на Алтайском заводе прецизионных изделий, пообщался с представителями промышленности Алтайского края. В Горном Алтае премьер-министр обсудил с главами регионов и представителями турбизнеса развитие туристической отрасли.

Губернатор Виктор Томенко обозначил ряд проблем, для решения которых нужны федеральные средства. Речь идет о реконструкции Чуйского тракта — 316 км федеральной трассы проходят по территории региона. Второй вопрос касался Международного аэропорта Барнаула им. Г.С. Титова. Необходима модернизация взлетно-посадочной полосы.

Серьезная проблема края — рост числа случаев онкозаболеваний. Нужен новый хирургический корпус, оборудованный современными операционными блоками, реанимационными палатами и палатами для реабилитации.

Также Виктор Томенко выступил с инициативой построить комплекс дамб в Краснощеково для защиты жителей от паводков. Нужны гидротехнические сооружения протяженностью в 6 км.

Озвучил губернатор и большую потребность в новых ученических местах в регионе. Михаил Мишустин поддержал инициативу по заключению концессионного соглашения на строительство двух школ в Барнауле в рамках государственно-частного партнерства.

Алтайская правда