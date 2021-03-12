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Общество

Горняк22: В Алтайском крае за сутки 121 человек заболели ковидом, 12 пациентов умерли

Мар 12, 2021
ГОРНЯК22 12.03.2021

Фото Андрей КАСПРИШИН

В Алтайском крае за сутки подтвержден еще 121 случай коронавирусной инфекцией. Как сообщили 11 марта в оперштабе региона, излечились 105 пациентов. В то же время не удалось справиться с болезнью 12 инфицированным. Все умерли от COVID-19.

Сейчас лечатся в госпиталях 1 тыс. 344 инфицированных и 509 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с коронавирусом. В 335 случаях болезнь протекает тяжело. К аппаратам ИВЛ подключены 105 человек.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 44 тыс. 926 случаев коронавируса. Выздоровели 40 тыс. 160 человек. Умерли 2 тыс. 461 пациентов (от коронавирусной инфекции – 1 615).

Новые случаи коронавируса за сутки:

  • Барнаул – 27,
  • Бийск — 8,
  • Рубцовск – 8,
  • Солтонский район – 6,
  • Славгород – 5,
  • Камень-на-Оби — 4,
  • Павловский район — 4,
  • Ребрихинский район – 4,
  • Заринск — 3,
  • Локтевский район — 3,
  • Поспелихинский район — 3,
  • Родинский район — 3,
  • Топчихинский район — 3,
  • Новоалтайск — 2,
  • Калманский район — 2,
  • Крутихинский район — 2,
  • Кулундинский район — 2,
  • Мамонтовский район — 2,
  • Первомайский район — 2,
  • Рубцовский район — 2,
  • Третьяковский район — 2,
  • Шелаболихинский район — 2,
  • Алейск — 1,
  • Бийский район — 1,
  • Благовещенский район — 1,
  • Бурлинский район — 1,
  • Волчихинский район — 1,
  • Заринский район — 1,
  • Ключевский район — 1,
  • Косихинский район — 1,
  • Краснощековский район — 1,
  • Курьинский район — 1,
  • Немецкий национальный район — 1,
  • Панкрушихинский район — 1,
  • Советский район — 1,
  • Табунский район — 1,
  • Тальменский район — 1,
  • Тогульский район — 1,
  • Угловский район — 1,
  • Усть-Пристанский район — 1,
  • Хабарский район — 1,
  • Целинный район — 1,
  • Чарышский район — 1,
  • Шипуновский район — 1.

Алтайская правда

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