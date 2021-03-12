Горняк22: Старый мост через Обь в Барнауле могут отремонтировать на два месяца раньше

Фото Олег БОГДАНОВ

На Старом мосту в Барнауле полностью разобрали въезд со стороны Новоалтайска — это один из самых масштабных этапов реконструкции объекта. Сегодня полная готовность объекта составляет почти 70%.

Только подготовка к демонтажу длилась почти полтора месяца. Теперь же здесь всё новое, и монтажные работы подходят к концу. Со стороны краевого центра на мосту 13 пролётов по шесть балок, со стороны Новоалтайска – 17. Каждая балка весит 15 тонн и на эстакаде их 102. После установки они соединяются как конструктор стальными прутьями.

Как только завершатся работы со стороны въезда в Новоалтайск, рабочие вернутся на середину моста. Здесь уже прошли подготовительные работы: железобетонное покрытие заменили ортотропными плитами. После пройдет гидроизоляция плит, антикоррозионная защита, покраска. В завершение установят барьерное ограждение и уложат асфальтобетонное покрытие, сообщают «Вести22».

Всё работы должны завершить до ноября 2021 года. Однако строители выполняют работы с опережением и планируют завершить их раньше намеченного срока.

Алтайская правда