Горняк22: Чуйский тракт частично перекроют 12 марта из-за военных колонн

12 марта участки дорог и трассу Р-256 «Чуйский тракт» в Алтайском крае частично перекроют из-за движения военных колонн. Ограничение для всех видов транспорта будет введено утром.

Движение будет ограничено с 08:40 до 11:40. Его введут по маршруту: трасса Р-256 «Чуйский тракт» от Сибирского до поворота на села Косиха и далее на участке дороги «Подъезд к Косихе» — н.п. Косиха».

Госавтоинспекция региона просит участников дорожного движения быть внимательнее и заранее выбирать маршруты объезда.

ГИБДД

Алтайская правда