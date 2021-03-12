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Общество

Горняк22: Чуйский тракт частично перекроют 12 марта из-за военных колонн

Мар 12, 2021
ГОРНЯК22 12.03.2021

12 марта участки дорог и трассу Р-256 «Чуйский тракт» в Алтайском крае частично перекроют из-за движения военных колонн. Ограничение для всех видов транспорта будет введено утром.

Движение будет ограничено с 08:40 до 11:40. Его введут по маршруту: трасса Р-256 «Чуйский тракт» от Сибирского до поворота на села Косиха и далее на участке дороги «Подъезд к Косихе» — н.п. Косиха».

Госавтоинспекция региона просит участников дорожного движения быть внимательнее и заранее выбирать маршруты объезда.

ГИБДД 

Алтайская правда

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