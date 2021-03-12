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Общество

Горняк22: Цены на бензин в Алтайском крае за февраль выросли на 1,9%

Мар 12, 2021
ГОРНЯК22 12.03.2021

В феврале 2021 года стоимость автомобильного бензина в Алтайском крае поднялась на 1,4%. Это следует из данных, опубликованных Алтайкрайстатом.

Если брать статистику с начала года, то рост цен на бензин составил 1,9%. При этом дизельное топливо за месяц подорожало незначительно – на 0,6% в феврале и на 0,7% – с начала года.

Наиболее сильно в феврале подорожал бензин марки АИ-98 (+1,8%). При этом, стоимость АИ-92 выросла на 1,5%, АИ-95 – на 1,2%. С начала же 2021 года активнее всего росли цены на АИ-92 (+2%), в то время как АИ-95 и АИ-98 подорожали на 1,8%.

В разрезе алтайских городов самым дорогим бензин марок АИ-92 и АИ-95 оказался в Бийске. АИ-98 дороже всего стоит в Барнауле. При этом АИ-92 и АИ-95 в Барнауле продаются дешевле, чем в Бийске или Рубцовске.    

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Алтайская правда

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