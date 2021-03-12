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Общество

Горняк22: Один из участков алтайской трассы отремонтируют с помощью инновационных технологий

Мар 12, 2021
ГОРНЯК22 12.03.2021

В Барнауле обсудили современные методы проектирования асфальтобетонных смесей. Использование новейших технологий приведет к улучшению качества дорожного покрытия и к повышению его долговечности.

В заседании научно-технического совета при краевом Минтрансе приняли участие эксперты региональных дорожных организаций, а также Республики Алтай и Новосибирской области.

Участники сравнили варианты проектирования и выпуска асфальтобетонных смесей по трем системам. Речь шла о традиционных способах, а также объемно-функциональном и объемном проектировании. Оценивались эксплуатационные характеристики, погодные условия и интенсивность движения.

Метод объемного проектирования широко используется на федеральных алтайских дорогах, а также для обновления региональной дорожной сети.

По мнению собравшихся, следующим шагом должно стать применение битумных вяжущих с учетом их классификации. Именно этот подход в качестве эксперимента намечено применить на одном из участков на трассе А-321 в 2021 году.

Алтайская правда

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