Горняк22: Разводов меньше, браков больше: в Алтайкрайстате рассказали о движении населения

Алтайкрайстат опубликовал данные о естественном движении населения за первое полугодие 2021 года Алтайском крае.

Выяснилось, что разводов в регионе стало меньше – 4 102 против 4 874 случаев за аналогичный период 2020 года. А еще гораздо активнее начали вступать в брак. Их количество выросло на 1 124 и составило 5 129.

Вместе с тем в ведомстве посчитали смертность и пришли к выводу, что смертей стало больше на 3 157. В итоге за этот отрезок времени по подсчетам Алтайкрайстата в регионе умерло 18 850 человек. При этом смертность среди младенцев до 1 года снизилась на 2 – в январе-июле 2020 года она составила 49 случаев, а за аналогичный период текущего года – 47.

Также на 390 снизилась рождаемость в крае.

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Алтайская правда