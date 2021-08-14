Горняк22: Осторожно, Пятница 13. История дня и приметы, которых стоит опасаться (спойлер: нет)

Рассказываем, откуда берет начало Пятница 13, что нельзя делать в этот день и как его пережить.

Пятница 13 – день, который на многих наводит ужас. Этот так называемый День неприятностей, по оценкам исследователей, возник относительно недавно — на рубеже XIX-XX веков из слияния двух действительно древних суеверий: о неблагоприятности пятницы и числа 13.

Число 13 – «чертову дюжину» — считали зловещим еще давно. Некоторые связывают эту мистическую ауру с библейскими сказаниями – якобы на Тайной вечере было 12 апостолов и Иисус Христос. Среди 13 людей один оказался предателем. Другие же верят в шабаш, на который собираются 12 ведьм и Сатана. А третьи верят в мистику с историческим подтекстом – якобы именно в пятницу 13 числа инквизиция казнила тамплиеров по приказу французского короля Филиппа Красивого.

Так или иначе, ясно одно – нет четкой трактовки, почему этот день стоит опасаться и, собственно, почему он стал вестником неудач и несчастий тоже.

Тем не менее, в современной культуре суевериям отведено особое место. Так, те, кто верит в Пятницу 13 говорят, что в этот день не стоит отправляться в путь и начинать длительные проекты. Еще нельзя якобы давать и брать в долг деньги. Если же человеку повезет найти в этот день деньги, не стоит к ним прикасаться – удачи они не принесут. Также не рекомендуют заключать брак, смотреть в зеркало и веселиться.

К слову, в России этот день чаще всего принимают за суеверия. Как правило, русского человека сложно напугать разбитым зеркалом и финансовой неудачей, если они случились в Пятницу 13. Скорее всего, он спишет это на избитое «не повезло». А вот в Великобритании и США развернулась настоящая фобия. Люди, в той или иной мере подверженные «параскаведекатриафобии» — так называют боязнь пятницы 13 — стараются в такие дни максимально сократить свою активность, что, по некоторым оценкам, только в экономике США приводит к потере 800—900 миллионов долларов в каждый из таких дней. Например, некоторые организации даже проводят статистические исследования с целью выяснить, имеет ли мистика пятницы 13 числа отражение в реальности. А вот по данным голландских учёных, статистически такие дни, наоборот, безопаснее.

Верить или нет в силу пятницы 13 – дело, без сомнения, каждого. Но по оценкам специалистов увлекаться все-таки не стоит – есть риск упустить выгодные сделки, потерять долгожданные проекты и просто провести пятницу, боясь зеркала и условной «черной кошки». Хорошо, что в этом году пятница 13 выпадает всего один раз — в августе.

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Алтайская правда