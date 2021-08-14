Горняк22: В Гоньбе появится новая детская площадка
По улице Рябиновой в селе Гоньба обустраивают детскую площадку.
Там уже установили уличные тренажеры и игровые элементы. В эти выходные строители смонтируют ограду и завершат работу. Обустраивают детскую площадку в селе под Барнаулом благодаря проекту поддержки местных инициатив. ОБ этом сообщили в пресс-центре мэрии.
К слову, в 2022 году планируется сделать освещение по улицам Барнаульской и Калашникова, а также по переулку Хаманова.
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Барнаул