Горняк22: В Гоньбе появится новая детская площадка

По улице Рябиновой в селе Гоньба обустраивают детскую площадку.

Там уже установили уличные тренажеры и игровые элементы. В эти выходные строители смонтируют ограду и завершат работу. Обустраивают детскую площадку в селе под Барнаулом благодаря проекту поддержки местных инициатив. ОБ этом сообщили в пресс-центре мэрии.

К слову, в 2022 году планируется сделать освещение по улицам Барнаульской и Калашникова, а также по переулку Хаманова.

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Барнаул

Алтайская правда