Горняк22: Все под колпаком: россияне думают, что за ними следят

77% россиян в ходе опроса отметили, что за ними ведется слежка при помощи смартфонов.

Такой информацией поделился РБК со ссылкой на исследование компании ESET, которая занимается борьбой с компьютерными вирусами и защитой персональных данных.

Меньше всего слежку за собой подозревает молодежь (35%) в возрасте от 18 до 24 лет, а людей старше 35 лет чаще всего преследует паранойя по этому поводу.

Почти 40% респондентов считают, что отслеживается их история поиска, около 25% думают, что передаются все манипуляции на гаджетах, 14% полагают, что за ними следят с помощью камеры и микрофона.

Основной причиной слежки россияне видят сбор информации о человеке, с последующей подстройкой рекламы под личные интересы (65%). 47% и 39% опрошенных также думают о наблюдении спецслужб и мошенников соответственно.

Больше всего пользователей беспокоит попадание их личных данных в руки мошенников, утечка личных видео и фотографий, чтение переписки и прослушка разговоров.

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Алтайская правда