Горняк22: Чтобы жизнь медом показалась: в Алтайском крае отметят День меда

Завтра, 14 августа, в Алтайском крае пройдет празднование Дня пчеловода, традиционно приуроченное к Медовому спасу.

Алтайский край является одним из лидеров по производству меда в России: наш регион занимает первое место среди сибирских регионов и четвертое среди регионов РФ. По данным 2020 года, фермерские хозяйства региона произвели 4184 тонны лакомства – это почти половина всего меда произведенного в Сибири, отмечает Алтайкрайстат.

Традиционный фестиваль «Медовый спас на Алтае» будет проводиться во всех крупных городах: Барнауле, Бийске, Белокурихе, Заринске, Рубцовске, Славгороде и Яровом. В ярмарках примут участие и пчеловоды, и переработчики меда, которые представят продукцию отрасли из более чем 40 сельских муниципальных образований края.

Разнообразие мёда на ярмарке отображает все природно-климатические зоны нашего региона: луговую, таёжную, горную и другие. Всего будет презентовано более 50 видов собранного меда, в том числе с уникальных краснокнижных медоносных растений нашего региона.

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Барнаул

Алтайская правда