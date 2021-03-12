Горняк22: Прокуратура выявила в Барнауле многочисленные нарушения при очистке крыш и дворов

Прокуратура Барнаула проверила, как ведется очистка кровель и дворовых территорий от наледи и снега. Выяснялось, как юридические лица соблюдают законодательство и требования безопасности.

По результатам выявлены многочисленные нарушения. Крыши многоквартирных домов не очищались от снега и сосулек, дворы — от наледи. Это создавало угрозу жизни и здоровью граждан, а также имуществу, сообщает прокуратура Алтайского края.

Руководителям 6 управляющих организаций внесены представлений об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности.

Барнаул

Алтайская правда