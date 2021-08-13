Горняк22: Реготделение «Единой России» и Общественная палата договорились сотрудничать

Александр Романенко (слева) и Юрий Шамков Фото: altai-ter.er.ru

Общественная палата наделена полномочиями общественного наблюдения за проведением голосования. Сейчас порядка 4 тысяч наблюдателей проходят обучение

Условия совместной работы при участии представителей гражданского общества в наблюдении за проведением голосования на выборах-2021 определены в Соглашении о сотрудничестве и взаимодействии между Общественной палатой Алтайского края и реготделением «Единой России», которое 12 августа подписали руководители организаций Александр Романенко и Юрий Шамков.

Юрий Шамков отметил, что Общественная палата открыта для сотрудничества с различными объединениями и соглашения, аналогичные этому, уже заключены с реготделениями и других политических партий, которые принимают участие в парламентских выборах 2021 года.

«Общественная палата наделена полномочиями общественного наблюдения за выборами. Сегодня около 4 тысяч наблюдателей проходят обучение. Мы надеемся, что сегодняшнее соглашение будет еще одним кирпичиком в фундаменте прозрачности и легитимности выборов», – рассказал Шамков.

Александр Романенко напомнил, что «Единая Россия» всегда выступает сторонником соблюдения таких принципов избирательного права, как конкурентность, открытость и легитимность.

«В рамках соглашения мы берем на себя взаимные обязательства по созданию условий работы наших наблюдателей и проведению совместных консультаций», – резюмировал Романенко.

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