Горняк22: Спрос на торты в Барнауле увеличился на 64%

В 2020 году спрос на изготовление тортов в Барнауле вырос на 64% по данным портала Авито. Вслед за спросом выросло и предложение соответствующих услуг – на 38%.

Рост спроса на торты – общероссийский тренд. Так, в мае 2020 года тортов в России заказали на 39% больше, чем в предыдущем месяце, в июне показатель увеличился на 14%, в июле — на 16%. Эксперты Авито отмечают, что окончание периода дистанционной работы ознаменовалось возобновлением корпоративов, которое также подстегнуло спрос на сладости (к марту 2021 года он вырос на 72% по сравнению с предыдущим годом).

Объявлений с предложением услуг по изготовлению эксклюзивных тортов в целом по стране стало на 39% больше, в Барнауле – на 38%. Средняя стоимость заказного торта в России составляет примерно 900 рублей, в Барнауле – 850 рублей. В соседнем Новосибирске, а также в Иркутске, Сочи, Калининграде, Москве и Санкт-Петербурге торт стоит несколько дороже – порядка 1000 рублей. На цену влияет состав и дизайн торта.

Как рассказал руководитель маркетинговых проектов Авито Услуг Иван Чулков, в марте поисковые запросы, связанные с изготовлением тортов, составили более 53% от всех в категории «Питание, кейтеринг».

Барнаул

Алтайская правда