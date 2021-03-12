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Общество

Горняк22: В Алтайском крае прошло заседание антитеррористической комиссии

Мар 12, 2021
ГОРНЯК22 12.03.2021

На комиссии рассмотрели антитеррористическую защищенность объектов промышленности, профилактическую работу, исполнение плана по противодействию терроризму.

Вопрос обеспечения безопасности объектов промышленности на территории региона находится на постоянном контроле. Его оценка позволяют отслеживать состояние защищенности , а при необходимости – подключать федеральные органы власти. Так, отдельно проанлизировали состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности в филиале ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» — «Бийский олеумный завод» (Бийск).

Председатель комиссии, губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратил внимание, что необходимо расширять направления деятельности. Для этого надо привлекать  в качестве непостоянных членов группы священнослужителей, духовных лидеров конфессий, представителей различных организаций.

Члены комиссии также рассмотрели исполнение комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 годы.

В ходе заседания  была проведена оценка использования в регионе положения и регламента мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, которые влияют на ситуацию в области противодействия терроризму, сообщает пресс-служба губернатора края.

По итогам мероприятия внесены дополнения, которые позволяют постоянно проводить оценку состояния объектов, подлежащих антитеррористической защите Алтайского края.

Фото: Антон Федотов

Алтайская правда

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