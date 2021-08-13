Горняк22: В центре Барнаула собралась глобальная пробка из-за ливня и ДТП

Пробка. Авто Фото: В Курсе 22

Уже не первый раз за день на улице Молодежной случаются ЧП. Ранее на перекрестке засняли, как жители перекрыли проезд для машин из-за сильного дождя

Огромная пробка скопилась вечером 12 августа на улице Молодежной в Барнауле, сообщает телеграм-канал «В Курсе 22».

На опубликованных очевидцами кадрах видно, что транспорт встал на протяженном участке дороги. Причиной тому стала авария на дороге, а также «река», которая образовалась после продолжительного дождя.

Судя по данным Яндекс.Карт, в Барнауле вечером отмечены шестибальные пробки. Согласно сервису, пробки видны на пересечении улицы Молодежной с переулком Ядринцева и улицей Челюскинцев.

Барнаульцев призвали искать другие пути объезда, чтобы не оказаться в заторе.

Фото: Яндекс.Карты

Ранее сообщалось, что на улице Молодежной после ливня начали появляться настоящие озера. Жителям пришлось выходить на улицу с лопатами и перекрывать дорогу для проезда транспорта.

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