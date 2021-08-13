Горняк22: Два грузовика столкнулись и «завалились» на бок на алтайской трассе

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

Предположительно, оба транспортных средства в результате ДТП получили серьезные повреждения. О пострадавших в аварии не сообщается

Днем 12 августа возле села Шадрино в Калманском районе произошло серьезное ДТП – столкнулись два грузовика, сообщает «Инцидент Барнаул».

На кадрах видно, что оба грузовых автомобиля «лежат» на боку, перекрыв при этом всю проезжую часть. В связи с этим на участке образовалась большая пробка из машин.

Причины ЧП и обстоятельства уточняются.

Ранее сообщалось, что в Бийске грузовик без тормозов смял автомобили на спуске.

ТОЛК