Горняк22: Если дорогу перебежит собака. Народные приметы на 12 марта

12 марта в народном календаре — Прокоп Перезимний, Дорогорушитель. Православная церковь чтит т преподобного Прокопия Декаполита — исповедника, жившего в 8 веке.

Прозвище Дорогорушитель он получил за то, что наступала настоящая весна: снег начинал активно таять, зимние дороги рушились. Потому в это время люди слушали дорогу, надежна ли она. Если закрадывалось сомнение, то далеко не ездили.

Также в этот день многие охотились на зайцев. Поэтому и было среди охотников много примет. Например, если заяц перебежит дорогу, это к неудаче. Кстати, если то же самое сделает собака, то беды не будет, но и большого успеха тоже.

Крестьяне наблюдали за вербой, чтобы знать, когда начинать посевную. Если верба распустилась сначала на макушке, посев будет хороший, сеять пораньше нужно. Если она на макушке не распускается, то хорошим будет второй посев. А вот если подснежники распустились, пора начинать пахоту.

Алтайская правда