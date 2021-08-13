ГОРНЯК22 14.08.2021
Общество

Горняк22: Мототуристы из другого региона пострадали в ДТП на Семинском перевале

Горняк22
20 часов Ago

ДТП Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

Водитель легковушки нарушил правила дорожного движения и проигнорировал предписание дорожной разметки при повороте налево

Вечером 11 августа на 582-м километре Чуйского тракта (вершина Семинского перевала) столкнулись автомобиль Honda Odyssey и мотоцикл Honda X4, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

Как стало известно, 27-летний житель села Майма повернул налево в нарушение ПДД и столкнулся с мотоциклом, который двигался по «встречке».

Мотоциклом управлял 57-летний житель Иркутской области. В результате аварии пострадала 58-летняя женщина – пассажир мотоцикла. Ее госпитализировали в районную больницу.

Водители транспортных средств были трезвые. В отношении водителя иномарки возбуждено дело.

Ранее сообщалось, что водитель пострадал после ДТП с перевертышем в Барнауле.

ТОЛК

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