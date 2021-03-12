Горняк22: Не покидай нас, мечта! Гороскоп с 13 по 19 марта 2021 года

«Алтайская правда» публикует авторский гороскоп на неделю по знакам зодиака. Также даны рекомендации на период с 13 по 19 марта 2021 года.

Овен

Сейчас вам нужно полагаться в основном на самих себя. Хорошо пойдет творческая работа и текущие дела. В долгосрочных проектах вероятны непредвиденные задержки. От вас требуются терпение и выдержка. Старые товарищи помогут рассеять мрачные мысли.

Телец

Это время, когда вы можете свести знакомство с неординарными людьми. Будьте коммуникабельны, и тогда получите ценную информацию. Не исключена реализация мечты.

Близнецы

В доме сейчас важнее уступчивость, а не словесные споры. Для хорошего самочувствия важно чаще бывать на свежем воздухе, побольше ходить пешком. Но спешить куда-либо не надо, как и транжирить деньги.

Рак

Вы наполнены творческими энергиями и романтическими мечтами. Некоторые захотят хоть ненадолго отправиться в путешествие. Удачное время для улучшения внешности. Кто-то доверит вам свою тайну, которую нельзя разглашать.

Лев

Кому не везет в деньгах, как правило, повезет в любви. Вы можете укрепить личные отношения, разобраться со своими чувствами. Не придавайте большого значения сложностям на работе или возможным финансовым затруднениям. Рано или поздно все разрешится.

Дева

В эти дни активизируются мошенники и вы можете попасть на их удочку. Будьте избирательнее в общении, а кое с кем и вообще лучше прекратить отношения, хотя бы на время. Хорошо заняться своим здоровьем.

Весы

Неделя достаточно неспокойная. Кто-то будет провоцировать вас на конфликт, а вы не поддавайтесь. Делайте все четко по плану, не отвлекаясь на посторонние разборки. Да и в личном плане не стоит втягиваться в сомнительные авантюры.

Скорпион

Удачное время, чтобы проявить свое лидерское начало. Правда, кто-то из членов семьи действует вам на нервы. Сохраняйте спокойствие, полагаясь в основном на собственные силы. Не устраивайте диеты или голодовки – сейчас это вряд ли пойдет на пользу.

Стрелец

Социальная активность показана, но в умеренной дозе. К тому же следует поменьше бывать на ногах. Постарайтесь обрести более прочные связи в семейном кругу.

Козерог

Вы будете вовлечены в разного рода общение, по возможности отсеивайте то, что не очень нужно. Сейчас не так много сил, чтобы тратить их налево и направо. Родственные дела могут занять у вас достаточно много времени. Желательно чередовать работу с отдыхом.

Водолей

Кого-то из вас ждут неожиданные встречи или знакомства, на которые пока не стоит особенно рассчитывать. Тем, у кого проблемы со здоровьем, лучше не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту. А еще подходящий период для получения новых знаний. Через какое-то время они пойдут в дело.

Рыбы

Усилятся интеллектуальные способности, а вместе с ними и возможности правильного выбора. Пока лучше заниматься индивидуальным трудом, а также более решительно бороться с вредными привычками. Желательно позаботиться и о душевном здоровье, восстановить тонус.

Нина Стрельцова.

Алтайская правда